﻿ Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса

У неё есть младший брат Ник и единокровная сестра Лотти (Шарлотта). Родители Кейт развелись, когда ей было 13 лет. Она училась в начальной школе Риджуэя и средней школе Ридлсдауна (ныне колледж Ридлсдауна) в Перли.

Карьера



В 14 лет Кейт заметила в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка директор лондонского агентства «Сторм» Сара Дукас, которая пригласила её попробовать себя в качестве модели. И уже через два года Кейт появилась на обложке журнала «Фейс». Долгое время сотрудничала с американской маркой «Кельвин Кляйн», что сделало её супермоделью. Как раз в начале 1990-х годов модный мир захлестнула волна андрогинности — размытость различий между мужчинами и женщинами во внешнем виде (тонкие худые тела, длинные волосы, одинаковая одежда). Именно Кельвин Кляйн сумел одним из первых использовать эту новую тенденцию в моде, популяризовав стиль унисекс. Юная, худая Кейт как нельзя лучше воплощала этот образ «слитости полов». Одними из самых популярных и продаваемых духов 1990-х стали СK One («Единый»), а Кейт Мосс стала их «лицом». Затем появился тренд «героинового шика», по ассоциации с исхудалыми и осунувшимися бледными молодыми людьми, увлекавшихся наркотиками. Модные дизайнеры вовсю эксплуатировали «наркотический» образ, выпуская на подиумы худых и бледных манекенщиц с кругами под глазами. Кейт Мосс снова была на пике этой моды. Модный мир полнился слухами, что и так довольно часто тусующиеся в клубах и на различных вечеринках модели действительно потребляют наркотики, ставшие модными в богемной среде.

2005 год ознаменован сотрудничеством Мосс и «Топшоп», где она выступила в роли дизайнера и модели линии «Кейт Мосс для Топшоп». Сотрудничество с «Топшоп» принесло ей более 5,2 миллиона долларов. Филип Грин, владелец марки, поблагодарил Мосс за работу, отметив, что она была «фантастической». Однако по его словам, Topshop начал отнимать у модели все больше времени, а она хотела попробовать себя ещё в других проектах. По данным издания «Дейли Телеграф», расставание сторон в конце 2010 года прошло «по-дружески». При этом Грин не исключил возможности в будущем ещё поработать с Мосс. Всего Кейт выпустила четырнадцать коллекций в сотрудничестве с брендом, которые оказались очень востребованы покупателями, несмотря на более высокий диапазон цен линии, по сравнению с обычными коллекциями.

С 1990 года Кейт Мосс снимается в рекламе, а в 1992 году фирма «Кельвин Кляйн» предложила ей контракт на 4 миллиона долларов. К середине 1990-х годов доход звезды мира моды вырос до 10 тысяч долларов в день, о ней стали писать книги, предлагали сняться в кино.

За свою карьеру Кейт Мосс участвовала во многих кампаниях и показах известнейших домов моды, таких как «Гуччи», «Дольче и Габбана», «Луи Виттон», «Версаче», «Шанель», «Mиссони», «Кристиан Диор», «Лонгчамп», «Дэвид Юрман». Кейт Мосс являлась лицом косметического бренда «Кристиан Диор», а также линий одежды «Манго» и «Лю-Джо».

Она неоднократно появлялась на обложках самых престижных журналов мод, таких как «Харперс Базаар», «Вог», «Космополитен», «Элль» и «Гламур».

По данным журнала «Форбс», Кейт Мосс — вторая топ-модель по уровню состояния после Жизель Бюндхен.

Мосс сломала монополию высоких «супермоделей» конца 1980-х — начала 1990-х годов (Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Надя Ауэрман), прославившихся своим видом недоступных и гламурных «богинь». С популярностью Кейт наступила эпоха очень худых моделей-подростков. Именно с середины 1990-х на подиумах мира стали появляться все более юные девушки-модели, чей возраст не превышал 16 или даже 14 лет. Успех Мосс также объясняют тем, что она выглядит не «богиней», а нормальной девушкой, которая зарабатывает себе на жизнь показами одежды. Британский публицист Морли так описывает Кейт: «Она противоречит всему тому, чем она должна бы быть. Она маленькая, у неё жесткий взгляд, лицо неправильной формы, и это на самом деле её преимущество, потому что люди видят в ней себя. Она выпадает из отчужденности и двуличия мира моды».[источник не указан 3650 дней]Кейт Мосс заработала свой первый миллион в возрасте 20 лет, в 2000 году её назвали самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов), один только контракт с «Шанель» принес ей, по подсчетам журнала «Форбс», 5 миллионов долларов за 4 года.