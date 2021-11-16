﻿ Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса

В 14 лет Кейт заметила в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка
директор лондонского агентства «Сторм» Сара Дукас, которая пригласила
её попробовать себя в качестве модели. И уже через два года Кейт
появилась на обложке журнала «Фейс». Долгое время сотрудничала с
американской маркой «Кельвин Кляйн», что сделало её супермоделью. Как раз в начале 1990-х годов модный мир захлестнула волна андрогинности —
размытость различий между мужчинами и женщинами во внешнем виде (тонкие
худые тела, длинные волосы, одинаковая одежда). Именно Кельвин Кляйн сумел одним из первых использовать эту новую тенденцию в моде, популяризовав стиль унисекс.
Юная, худая Кейт как нельзя лучше воплощала этот образ «слитости
полов». Одними из самых популярных и продаваемых духов 1990-х стали СK One («Единый»), а Кейт Мосс стала их «лицом». Затем появился тренд «героинового шика»,
по ассоциации с исхудалыми и осунувшимися бледными молодыми людьми,
увлекавшихся наркотиками. Модные дизайнеры вовсю эксплуатировали
«наркотический» образ, выпуская на подиумы худых и бледных манекенщиц с
кругами под глазами. Кейт Мосс снова была на пике этой моды. Модный мир
полнился слухами, что и так довольно часто тусующиеся в клубах и на
различных вечеринках модели действительно потребляют наркотики, ставшие
модными в богемной среде.
2005 год ознаменован сотрудничеством Мосс и «Топшоп», где она
выступила в роли дизайнера и модели линии «Кейт Мосс для Топшоп».
Сотрудничество с «Топшоп» принесло ей более 5,2 миллиона долларов. Филип
Грин, владелец марки, поблагодарил Мосс за работу, отметив, что она
была «фантастической». Однако по его словам, Topshop начал отнимать у
модели все больше времени, а она хотела попробовать себя ещё в других
проектах. По данным издания «Дейли Телеграф»,
расставание сторон в конце 2010 года прошло «по-дружески». При этом
Грин не исключил возможности в будущем ещё поработать с Мосс. Всего Кейт
выпустила четырнадцать коллекций в сотрудничестве с брендом, которые
оказались очень востребованы покупателями, несмотря на более высокий
диапазон цен линии, по сравнению с обычными коллекциями.
С 1990 года Кейт Мосс снимается в рекламе, а в 1992 году фирма «Кельвин Кляйн»
предложила ей контракт на 4 миллиона долларов. К середине 1990-х годов
доход звезды мира моды вырос до 10 тысяч долларов в день, о ней стали
писать книги, предлагали сняться в кино.
За свою карьеру Кейт Мосс участвовала во многих кампаниях и показах известнейших домов моды, таких как «Гуччи», «Дольче и Габбана», «Луи Виттон», «Версаче», «Шанель», «Mиссони», «Кристиан Диор», «Лонгчамп», «Дэвид Юрман». Кейт Мосс являлась лицом косметического бренда «Кристиан Диор», а также линий одежды «Манго» и «Лю-Джо».
Она неоднократно появлялась на обложках самых престижных журналов мод, таких как «Харперс Базаар», «Вог», «Космополитен», «Элль» и «Гламур».
По данным журнала «Форбс», Кейт Мосс — вторая топ-модель по уровню состояния после Жизель Бюндхен.
Мосс сломала монополию высоких «супермоделей» конца 1980-х — начала 1990-х годов (Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Надя Ауэрман), прославившихся своим видом недоступных и гламурных
«богинь». С популярностью Кейт наступила эпоха очень худых
моделей-подростков. Именно с середины 1990-х на подиумах мира стали
появляться все более юные девушки-модели, чей возраст не превышал 16 или
даже 14 лет. Успех Мосс также объясняют тем, что она выглядит не
«богиней», а нормальной девушкой, которая зарабатывает себе на жизнь
показами одежды. Британский публицист Морли так описывает Кейт: «Она
противоречит всему тому, чем она должна бы быть. Она маленькая, у неё
жесткий взгляд, лицо неправильной формы, и это на самом деле её
преимущество, потому что люди видят в ней себя. Она выпадает из
отчужденности и двуличия мира моды».[источник не указан 3650 дней]
Кейт Мосс заработала свой первый миллион в возрасте 20 лет, в 2000 году её назвали самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов), один только контракт с «Шанель» принес ей, по подсчетам журнала «Форбс», 5 миллионов долларов за 4 года.