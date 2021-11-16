Руководство Туркменистана одобрило строительство Научно-производственного центра эпидемиологии

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 15 ноября провёл переговоры с рабочей группой ВОЗ, которую возглавила с Региональным директором по чрезвычайным положениям в Европе Дорит Ницан. Туркменский политик внёс свои предложения по различным инициативам государства, в ряд которых также входят строительство центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии Центральной Азии, а также осуществление в Туркменистане проекта Научно-производственного центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД.

Высокопоставленные собеседники рассмотрели совместный проект дорожной карты партнёрства между ВОЗ и страной, а также важные вопросы проведения частых контактов на высшем и высоком уровнях для эффективной реализации общих контрактов. Наряду с этим, подчёркнута важность межведомственной рабочей группы в разработке и согласовании новых аспектов двустороннего взаимодействия.

Кроме того, стороны акцентировали внимание на обсуждении инициативы Ханса Клюге об использовании принципа «Единого здравоохранения» при проектировании и расширении Регионального эпидемиологического центра, а также предложения по модернизации деятельности основного звена национальной здравоохранительной сферы, укреплению базы данных и «цифровой медицины».