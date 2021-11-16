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Препарат Pfizer будет доступен в коммерческом сегменте рынка Казахстана

Препарат Pfizer будет доступен в коммерческом сегменте рынка КазахстанаПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин 16 ноября провёл заседание кабинета министров, на котором рассматривались вопросы санитарно-эпидемиологического положения в стране. В ходе заседания Мамин одобрил возможность поставки вакцины Pfizer против коронавируса в коммерческий сектор рынка. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьера.

Глава правительства сделал акцент на росте заболеваемости в большинстве стран Европы и поставил задачи, продолжать меры, обеспечивающие санитарные требования и мониторинг за их соблюдением специальными группами. В данном русле, была указана важность реализации необходимого охвата населения вакцинацией и ревакцинацией.

Аскар Мамин отметил, что в свете рекомендаций ВОЗ по расширению категорий иммунизации, в стране приступили к вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Для этих целей в регионы распределена вакцина Pfizer. Также премьер поддержал предложение, о возможности поставки препарата в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие могли на платной основе привиться нужной им вакциной.

Отметим, что в Казахстане начало ревакцинации запланировано на 22 ноября. Процедуру будут проходить граждане, у которых с момента полной вакцинации прошло от 6 до 9 месяцев.


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