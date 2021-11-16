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Обсуждено развитие сотрудничества между Ахалским велаятом и регионом Венето в Италии

  • 16.11.2021, 09:13,
  • В Мире + Европа
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Обсуждено развитие сотрудничества между Ахалским велаятом и регионом Венето в ИталииЧрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Италия Тойли Комеков в рамках визита посетил регион Венето, в ходе которого, провёл встречу с губернатором региона Лукой Дзайя. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Ахалским велаятом и регионом Венето в сфере бизнеса, культурного обмена и торговых отношений. Об этом 15 ноября сообщил «Бизнес Туркменистан».

Кроме того, официальные лица рассмотрели возможность проведения различных совместных мероприятий и конференций.

В ходе переговоров, собеседники подчеркнули заинтересованность в расширении и углублении двустороннего сотрудничества в текстильной отрасли, в сфере агропромышленного комплекса, а также создании промышленных предприятий с использованием итальянских технологий.

Было отмечено, что итальянский регион Венето считается одним из самых посещаемых и высокоразвитых регионов Италии.

Согласно сообщению Венето проявляет интерес к расширению отношений с Туркменистаном в различных отраслях, представляющих взаимный интерес.


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