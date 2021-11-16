Российские военнослужащие участвовали в «Географическом диктанте» в Таджикистане

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, 14 ноября в очередной раз приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант», которая с 2015 года ежегодно организуется русским географическим обществом. Об этом сообщает пресс-служба министерство обороны Российской Федерации.

Участники мероприятия писали диктант в средних образовательных школах № 4 и № 6 в Душанбе и Бохтаре.

Участникам акции было предложено ответить на 40 вопросов в виде тестирования за отведенное количество времени. Вопросы были различной степени сложности и включили в себя задания на образное мышление, системную логику и эрудицию.

Согласно представленной информации, все задания диктанта состоят из вопросов закрытого типа — с вариантами ответов, при этом результаты знают только участники. Каждому участнику выдаётся свидетельство об участии организатором площадки проведения диктанта.

Данная международная просветительская акция проводится по инициативе председателя попечительского совета русского географического общества Владимира Путина с 2015 года.