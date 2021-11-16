﻿ Кабмин Украины выделил $2,56 млн на изучение дельта-штамма коронавируса » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 20:19 – В Ташкенте появятся новые подземные и надземные линии метро 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 10:50 – Алексей Оверчук переговорил с директором Нового банка развития 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 12:30 – Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса 
  • 20:42 – Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Кабмин Украины выделил $2,56 млн на изучение дельта-штамма коронавируса

  • 16.11.2021, 16:44,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Кабмин Украины выделил $2,56 млн на изучение дельта-штамма коронавирусаПравительство Украины приняло решение направить 67,5 млн гривен (приблизительно 2,56 млн долларов) на изучение штамма коронавируса «Дельта». Соответствующие средства главным образом будут ориентированы на закупку 4500 наборов тест-систем. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба кабинета министров.

Решение было принято в рамках внеочередного заседания правительства. Целью встречи было выполнение протокольного распоряжения заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Тест-системы, которые будут куплены на выделенные деньги, позволят в общей сложности провести 450 тыс. исследований для идентификации дельта-штамма. При этом министерство здравоохранения планирует проводить по 150 тыс. подобных исследований каждый месяц.

В ходе совещания было отмечено, что  для более эффективного контроля над эпидемической ситуацией возникла необходимость обеспечить выявление штамма на региональных уровнях.

Напомним, что в общей сложности в Украине лабораторным путём было зарегистрировано 3 244 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


  •   Просмотров Сегодня: 63

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Киргизия бесплатно получила от РФ 200 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»
    » В Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса
    » Молдавский минздрав призывает граждан к вакцинации из-за опасного штамма «дельта»
    » Туркменистан получит от Всемирного банка $20 млн на профилактику коронавируса
    » В Азербайджане бушует индийский штамм коронавируса – Delta | Министерство здравоохранения Азербайджана
    » Украина с начала года потратила на борьбу с коронавирусом свыше $952 млн
    » Создаётся тест-система для нового вида птичьего гриппа
    » Мясников спрогнозировал вспышку нового штамма коронавируса в Таджикистане
    » Украина получит из Китая дополнительные тест-системы коронавируса
    » Украинские власти закроют границы для иностранцев
    » Темп распространения гриппа в Грузии приближается к опасным масштабам - НЦКЗ
    » День независимости Грузии вновь пройдет без военного парада
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Ташкенте появятся новые подземные и надземные линии метро

    • 20:19
    • 46
    • 0

    Путин рассмотрел с Эммануэлем Макроном ситуации на Украине и на границе Белоруссии

    • 18:04
    • 40
    • 0

    Кабмин Украины выделил $2,56 млн на изучение дельта-штамма коронавируса

    • 16:44
    • 63
    • 0

    Бизнес-кругам дана возможность управлять госимуществом и акционерными обществами

    • 16:42
    • 33
    • 0

    Глава Туркменистана поручил тщательно подойти к организации встречи Нового года

    • 14:04
    • 41
    • 0

    В Туркменистане введут в строй новые современные объекты

    • 12:34
    • 31
    • 0

    Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса

    • 12:30
    • 62
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71733
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69209
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64159
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56552
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51597
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45935
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44117
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 754
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 760
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 726
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 780
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 766
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 730
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 741
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА