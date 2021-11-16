Кабмин Украины выделил $2,56 млн на изучение дельта-штамма коронавируса

Правительство Украины приняло решение направить 67,5 млн гривен (приблизительно 2,56 млн долларов) на изучение штамма коронавируса «Дельта». Соответствующие средства главным образом будут ориентированы на закупку 4500 наборов тест-систем. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба кабинета министров.

Решение было принято в рамках внеочередного заседания правительства. Целью встречи было выполнение протокольного распоряжения заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Тест-системы, которые будут куплены на выделенные деньги, позволят в общей сложности провести 450 тыс. исследований для идентификации дельта-штамма. При этом министерство здравоохранения планирует проводить по 150 тыс. подобных исследований каждый месяц.

В ходе совещания было отмечено, что для более эффективного контроля над эпидемической ситуацией возникла необходимость обеспечить выявление штамма на региональных уровнях.

Напомним, что в общей сложности в Украине лабораторным путём было зарегистрировано 3 244 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией.