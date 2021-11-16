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Бизнес-кругам дана возможность управлять госимуществом и акционерными обществами

  • 16.11.2021, 16:42,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Бизнес-кругам дана возможность управлять госимуществом и акционерными обществамиКак сообщает республиканская газета «Нейтральный Туркменистан» президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил закон «О доверительном управлении государственным имуществом». Бизнес-кругам дана возможность на определённых условиях, управлять государственным имуществом и акционерными обществами, получать прибыль, а также дополнительное вознаграждение в случае рентабельности. 

Утверждённый закон, это новый дополнительный шаг в развитии экономики Туркменистана, который должен будет повысить эффективность и доходность от использования государственного хозяйства, привлечь внутренние и внешние инвестиции, оздоровлению экономического и финансового состояния имущества, переданного в доверительное управление.

Нормативный акт определяет цели, способы и порядок доверительного управления государственным имуществом и регулирует правоотношения, возникающие между собственником и доверительным управляющим в процессе доверительного управления государственным имуществом.

Так, доверительный управляющий при составлении соглашения с госорганами,  должен иметь опыт работы в сфере, как минимум три года, прибыль по результатам последних нескольких лет и не иметь долгов.


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