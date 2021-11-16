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В Ташкенте появятся новые подземные и надземные линии метро

В Ташкенте появятся новые подземные и надземные линии метроЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 ноября ознакомился с презентацией проектов по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. В Ташкенте, в частности, появятся новые подземные и надземные линии метрополитена. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба руководителя страны.

Проект предусматривает реализацию в два этапа. Он нацелен на создание условий для повышения качества обслуживания граждан. Первый – это прокладка подземной ветки метро. В данном случае власти прорабатывают 2 варианта ее строительства – линии протяженностью 8 или 8,6 километра. Их пропускная способность составит, соответственно, 55 и 62 тысячи пассажиров в сутки.   

Второй этап предусматривает возведение более 11 километров эстакадных путей надземной линии метро. В нее войдут 7 станций. 

Помимо этого, чиновники представили на рассмотрение главы государства проекты по расширению путепровода и строительству объездного кольцеобразного моста.

Президент дал указание ответственным лицам доработать все проекты и акцентировать внимание на их качестве и безопасности.


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