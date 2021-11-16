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Глава Туркменистана поручил тщательно подойти к организации встречи Нового года

  • 16.11.2021, 14:04,
  • В Мире + Европа
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Глава Туркменистана поручил тщательно подойти к организации встречи Нового годаЛидер Туркменистана Гурбангулы Бердвмухамедов 15 ноября провёл очередное совещание с участием заместителей премьер-министра, руководителей военных и правоохранительных органов, других соответствующих структур, хякима города Ашхабад. В ходе совещания были рассмотрены приоритетные вопросы государственной жизни, в частности, запланированные на текущий год важные мероприятия. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Так, глава государства заслушал отчёт замемтителя председателя кабмина Мяхриджемал Маммедовой о подготовке к намеченным до конца года мероприя­тиям, в том числе к торжествам в честь Международного дня нейтралитета и встрече Нового года.

Президент поручил тщательно проработать культурную программу к Новому 2022 году, включающую разнообразные мероприятия, в том числе традиционное заж­жение огней на Главной ёлке в столице страны и аналогичные торжества в велаятах.

Также была отмечена важность заблаговременной подготовки содержательных тематических теле и радиопередач.


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