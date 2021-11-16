Путин рассмотрел с Эммануэлем Макроном ситуации на Украине и на границе Белоруссии

Президент России Владимир Путин 15 ноября провёл переговоры по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном. Стороны выразили удовлетворение состоявшимся 12 ноября в Париже очередным совещанием российско-французского Совета сотрудничества по теме безопасности при участии глав МИД и Минобороны двух государств, передаёт пресс-служба главы государства.

Обсуждены сложившиеся обстоятельства на границе Белоруссии с государствами ЕС. Владимир Путин указал на крайне жестокое обращение польских пограничников с беженцами. Сообщив о своих контактах по миграционному кризису с белорусским лидером Александром Лукашенко, глава РФ отметил необходимость обсуждения появившихся проблем напрямую между руководствами стран ЕС и Белоруссии.

Представители сторон обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине, и высказали неудовлетворение отсутствием каких-либо подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта, а обстоятельства вокруг Донбасса ухудшаются. Путин обратил внимание на провокационный характер организованных США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что сильно увеличивает напряжённость в отношениях России и НАТО.

Российский лидер акцентировал, что Киев продолжает свою разрушительную политику, нацеленную на срыв Минских договоров, о чём свидетельствует недавнее использование ВС Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта.