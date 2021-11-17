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Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере дошкольного образования

  • 17.11.2021, 14:41,
  • Китай и Центральная Азия Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере дошкольного образованияВ Москве 16-17 ноября проходила конференция с участием ректоров ведущих вузов Узбекистана и России. Участники форума, в частности, подписали меморандум о взаимодействии в сфере дошкольного образования. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ. 

Документ нацелен на создание условий для реализации образовательных программ в дошкольных учреждениях и улучшения качества обучения на русском языке в Узбекистане.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сферах кадровой подготовки и повышения квалификации педагогов, совместных гуманитарных проектов, разработки методических пособий и планов. Они также затронули вопросы интеграции систем образования двух государств от уровня преподавания в дошкольном заведении до вуза.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание на конструктивное развитие партнерских отношений в сфере образования. Он подчеркнул, что в настоящее время в учебных заведениях Узбекистана работают более 100 российских учителей и методистов. Глава ведомства добавил, что в рамках осуществления совместных гуманитарных проектов их количество в следующем году заметно увеличится.

В свою очередь, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов констатировал, что республика является лидером по количеству находящихся на ее территории филиалов высших учебных заведений РФ. В данном контексте он особо отметил развитие межвузовской кооперации в области подготовки кадров.      


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