Кишинев и Лондон рассмотрели вопросы военного сотрудничества

В Лондоне 15 ноября состоялась встреча премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и советника ее британского коллеги по национальной безопасности Стивена Лавгроува. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия двух государств в сферах обороны и безопасности. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе правительства республики.

Гаврилица подчеркнула, что Великобритания оказывает значительную помощь в совершенствовании национальной системы обороны Молдавии. С целью наращивания потенциала молдавских военнослужащих, британское правительство организовало ряд мероприятий: обучение в высших военно-учебных заведениях страны, четырехнедельный учебный курс по поддержанию мира. Также им была предоставлена возможность принять участие в ежегодных международных военных учениях «Кембрийский патруль».

По мнению эксперта клуба политологов «Сфера» Сергея Луполенко, рано или поздно Великобритания озвучит свою «цену». В этом случае самое главное для Молдавии - не идти вразрез с интересами соседних стран в сфере безопасности.