Кишинев и Лондон рассмотрели вопросы военного сотрудничества

В Лондоне 15 ноября состоялась встреча премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и советника ее британского коллеги по национальной безопасности Стивена Лавгроува. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия двух государств в сферах обороны и безопасности. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе правительства республики.
Гаврилица подчеркнула, что Великобритания оказывает значительную помощь в совершенствовании национальной системы обороны Молдавии. С целью наращивания потенциала молдавских военнослужащих, британское правительство организовало ряд мероприятий: обучение в высших военно-учебных заведениях страны, четырехнедельный учебный курс по поддержанию мира. Также им была предоставлена возможность принять участие в ежегодных международных военных учениях «Кембрийский патруль».
По мнению эксперта клуба политологов «Сфера» Сергея Луполенко, рано или поздно Великобритания озвучит свою «цену». В этом случае самое главное для Молдавии - не идти вразрез с интересами соседних стран в сфере безопасности.
«Вряд ли Великобритания занимается развитием системы безопасности Молдавии из благотворительных побуждений. Возможно, в будущем им выставят счет. Но в настоящее время власти Молдавии стараются развивать сотрудничество со всеми соседями, не создавая поводы для возможных обострений. Такая политика соответствует нейтральному статусу страны, для сохранения которого требуется определенная степень экономической и политической независимости. Будем надеяться, что сотрудничество с Великобританией осуществляется не в ущерб интересам в сфере безопасности для соседних государств»,- прокомментировал редакции SNG.Today эксперт.