﻿ Кишинев и Лондон рассмотрели вопросы военного сотрудничества » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 13:03 – Кишинев и Лондон рассмотрели вопросы военного сотрудничества 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 10:50 – Алексей Оверчук переговорил с директором Нового банка развития 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 12:30 – Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса 
  • 20:42 – Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Кишинев и Лондон рассмотрели вопросы военного сотрудничества

  • 17.11.2021, 13:03,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Кишинев и Лондон рассмотрели вопросы военного сотрудничестваВ Лондоне 15 ноября состоялась встреча премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы и советника ее британского коллеги по национальной безопасности Стивена Лавгроува. Собеседники обсудили вопросы взаимодействия двух государств в сферах обороны и безопасности. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе правительства республики. 

Гаврилица подчеркнула, что Великобритания оказывает значительную помощь в совершенствовании национальной системы обороны Молдавии. С целью наращивания потенциала молдавских военнослужащих, британское правительство организовало ряд мероприятий: обучение в высших военно-учебных заведениях страны, четырехнедельный учебный курс по поддержанию мира. Также им была предоставлена возможность принять участие в ежегодных международных военных учениях «Кембрийский патруль». 

По мнению эксперта клуба политологов «Сфера» Сергея Луполенко, рано или поздно Великобритания озвучит свою «цену». В этом случае самое главное для Молдавии - не идти вразрез с интересами соседних стран в сфере безопасности.   

«Вряд ли Великобритания занимается развитием системы безопасности Молдавии из благотворительных побуждений. Возможно, в будущем им выставят счет. Но в настоящее время власти Молдавии стараются развивать сотрудничество со всеми соседями, не создавая поводы для возможных обострений. Такая политика соответствует нейтральному статусу страны, для сохранения которого требуется определенная степень экономической и политической независимости. Будем надеяться, что сотрудничество с Великобританией осуществляется не в ущерб интересам в сфере безопасности для соседних государств»,- прокомментировал редакции SNG.Today эксперт.


  •   Просмотров Сегодня: 49

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер Молдавии озвучила главные достижения кабмина за первые 100 дней
    » Главы оборонных ведомств стран-членов СНГ утвердили план совместных мероприятий на 2022 год
    » Парламентская комиссия в Молдавии будет контролировать процесс «приднестровского урегулирования»
    » Вице-премьер Молдавии Спыну надеется получить «выгодную цену» на российский газ
    » Сотрудничество с ЕС является ключевым направлением для нового правительства Молдавии
    » Команда Вооружённых Сил будет направлена в Британию для участия в учениях «Кембрийский патруль»
    » Глава Молдавии проводила в Косово контингент Национальной Армии
    » Давид Тоноян посетил Армию обороны Арцаха
    » Тоноян и Кент обсудили вопросы региональной безопасности
    » Армения и Иран намерены развивать военно-политические контакты
    » Армения и Иран намерены развивать военно-политические контакты
    » Министры обороны Литвы и Грузии обсудили предстоящий варшавский саммит
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Узбекистан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере дошкольного образования

    • 14:41
    • 36
    • 0

    Кишинев и Лондон рассмотрели вопросы военного сотрудничества

    • 13:03
    • 49
    • 0

    Привитые граждане Украины получат по 37,84 доллара

    • 12:54
    • 44
    • 0

    В Ташкенте обсудили вопросы реализации программы развития страны на ближайшие пять лет

    • 12:53
    • 43
    • 0

    Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы защиты государственной границы

    • 12:52
    • 40
    • 0

    Президент одобрил предложение по присоединению к проекту FAO по сокращению выбросов парниковых газов

    • 12:51
    • 29
    • 0

    Душанбе и Анкара рассмотрели варианты дальнейшего развития торгово-экономических связей

    • 12:50
    • 33
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71788
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69231
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64181
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56574
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51620
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45958
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44139
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 774
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 782
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 749
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 802
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 785
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 754
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 761
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА