Привитые граждане Украины получат по 37,84 доллара

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки бизнеса и граждан, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. Каждый привитый украинец сможет получить по 1 тыс. гривен (около 37,84 доллара). Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

По словам президента, такая возможность будет доступна только для тех, кто был привит двумя дозами вакцины против инфекции. Программа стартует 19 декабря и будет действовать до середины следующего года. В общей сложности на указанные цели будет выделено 3 мрлд гривен (приблизительно 113,5 млн долларов).

Получить деньги можно будет через приложение «Дія», отметил Зеленский. Пенсионеров и людей, у кого нет возможности использовать мобильную программу, государство обеспечит альтернативной возможностью.

Глава государства заявил, что выделенные средства можно будет потратить на покупку абонемента в спортзал или фитнес-клуб; билета в кинотеатр, театр, музей, на концерт или в выставочный центр, на внутренние авиа- и ж/д рейсы.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что выплату анонсированной президентом одной тысячи гривен профинансируют сами же украинцы, которые платят налоги.