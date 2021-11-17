В Ташкенте обсудили вопросы реализации программы развития страны на ближайшие пять лет

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл видеоселекторное совещание, в ходе которого состоялось обсуждение вопросов реализации стратегии социально-экономического развития страны, а также борьбы с безработицей и бедностью, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно озвученной Шавкатом Мирзиёевым в преддверии президентских выборов программе развития Узбекистана, в следующем году будут выделены значительные средства на поддержку частного предпринимательства, обеспечение новых рабочих мест, развитие сельского хозяйства.

Так, 13 триллионов сумов планируется направить на поддержку семейных предприятий и сферы услуг, а также профессиональное переобучение безработных.

Более 80 гектаров, освободившихся от посевов хлопка и зерна земельных площадей будет выделено населению для занятий сельским хозяйством. Также большое внимание будет уделено развитию выращивания овощей и фруктов, для чего планируется направить 100 миллионов долларов и столько же – на подъём приусадебных хозяйств.

В рамках осуществления программы будет создано более 400 тысяч новых рабочих мест, реализовано более тысячи шестисот государственных и девять тысяч региональных проектов. Гражданам, желающим заниматься сельским хозяйством на приусадебных участках банки должны гарантировать льготное кредитование под 7 процентов.

По словам президента, успешное воплощение в жизнь планов по экономическому развитию страны напрямую связано с улучшениями условий жизни жителей на уровне махаллей. Основными пунктами стратегии должны стать создание новых рабочих мест и улучшение уровня доходов населения.