Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы защиты государственной границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 ноября провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обменялись информацией и видениями по вопросам государственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

В ходе телефонного разговора, премьер-министр рассказал о положении дел и ряда событий, происходивших последнее время на границе между Арменией и Азербайджаном. При этом было отмечено о том, что имеет место агрессивное действие со стороны азербайджанских войск. Такое поведение можно оценивать, как признаками враждебности вооруженных сил, направленных на целостность независимой и суверенной территории.

В связи с этим, глава армянского правительства подчеркнул значимость установленных армяно-российских партнерских отношений. По завершению, была констатирована непоколебимое соблюдение договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года между тремя государствами.

Кроме того, стороны договорились продолжать контакты и диалог на этот счёт.