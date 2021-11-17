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Бердымухамедов одобрил предложение по созданию специальных земельных фондов

  • 17.11.2021, 20:47,
  • В Мире + Европа
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Бердымухамедов одобрил предложение по созданию специальных земельных фондовНа состоявшемся заседании правительства, куратор АПК Эсенмырад Оразгельдыев доложил главе государства Гурбангулы Бердымухамедову о работе проводимой по «Программе развития сельскохозяйственного комплекса Туркменистана на 2019–2025 годы», в числе которых создание в областях специальных земельных фондов сельскохозяйственного назначения. Предварительно, 326029 га земель будут выданы в долгосрочное пользование дайханским объединениям, акционерным обществам, арендаторам и юридическим лицам. Глава государства, оценив необходимости проведения реформ, создании дополнительных инструментов (расширении поле действия для частного сектора правовые моменты, благоприятного инвестиционного климата) для развития сельскохозяйственного сектор  одобрил предложения, распорядившись согласовать их с соответствующими ведомствами и учреждениями. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

По словам вице-премьера Оразгельдыева земельные участки будут выделяться на определённых условиях. При составлении долгосрочного (почти векового) договора об аренде, сельхоз предприниматели должны будут использовать 70 процентов взятых под аренду земель на выполнение государственного заказа, оставшаяся часть может быть использована на другие сельскохозяйственные культуры, научно-производственных мероприятий по севообороту.

Нововведение будет способствовать уменьшению доли государства, развитию малого и среднего частного бизнеса в сельхоз секторе экономики страны.


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