Лукашенко выразил надежду, что ОАЭ помогут в урегулировании кризиса с беженцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 ноября во время совещания по обстановке на Государственной границе поделился, что Объединённые Арабские Эмираты готовы протянуть руку помощи в урегулировании ситуации с беженцами. Об этом сообщил информационный ресурс президента.

Глава государства отметил, что в мире много добрых людей, готовых внести значительный вклад в стабилизацию ситуации с мигрантами на границе. К таковым белорусский лидер отнёс политическое представительство ОАЭ. По словам президента, руководство этой страны обладает большим опытом работы с беженцами, и они уже участвовали в решениях подобных обстоятельств, имевших место в мире.

В данном ракурсе Лукашенко сообщил, что Беларусь и ОАЭ пребывают в постоянном контакте и существует понимание того, что Эмираты проявляют готовность подставить своё плечо в урегулировании миграционного кризиса. Руководитель республики добавил, что на данном этапе страна готова принять любую полезную помощь со стороны любого государства, тем более такого дружественного как ОАЭ.

Президент проинформировал, что в скором времени планирует общение с властями государства с Аравийского полуострова. Лукашенко напомнил, что там мусульманское население и у них присутствует позитивное взаимопонимание в отношениях между странами и народами.