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«Динамо» берёт у ЦСКА реванш за октябрьское поражение

  • 17.11.2021, 19:16,
  • Спорт
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В матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги московское «Динамо» обыграло своих земляков из ЦСКА в серии буллитов 3:2 и взяло у «армейцев» реванш  за поражение в этом сезоне.





ПХК ЦСКА - ХК Динамо Москва/ 17112021
Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»




ЦСКА и «Динамо» после паузы в чемпионате играли дома. «Армейцы» встречались с открытием текущего сезона череповецкой «Северсталью», а «динамовцы» с лидером Конференции Запад финским «Йокеритом». И обе команды одержали непростые трудовые победы.





ПХК ЦСКА - ХК Динамо Москва/ 17112021
Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»




Бело-голубые взяли верх, перетерпев лидеров Запада, со счётом 3:1. Не обошлось и без гола Шипачёва. Пусть и по пустым воротам. А «армейцы» одолели череповчан, которые до этого имели рекордную в своей истории победную серию из девяти матчей, в серии буллитов – 3:2. Причём, гости вели в счёте. Но затем шайбы Григоренко и Карнаухова вывели вперёд ЦСКА. В итоге, дело дошло до буллитов, и там всё решила точная попытка Константина Окулова.





ХК Динамо Москва
Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»




Выбор Сергея Фёдорова на вратарскую позицию своего почти что однофамильца Ивана Федотова обуславливается как раз предыдущей победой над череповецкой командой.





А у Кудашова в дерби отправился защищать последний рубеж Иван Бочаров.





ПХК ЦСКА
Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»




«Армейцы» начали матч активнее. И вратарь «динамовцеы» то и дело вступал в игру. Валльмарк на этом отрезке имел, наверное, самый реальный шанс. Но в ближнем бою Бочаров не дрогнул. Вскоре подоспело и первое удаление у гостей. Нестеров бросал, как из пращи – кипер бело-голубых пусть не сразу, но шайбу накрыл. «Динамо» постепенно пришло в себя  и тоже заработало большинство. Броски были, голов нет. А вот красно-синие в концовке периода открыли-таки счёт. И сделал это никто иной, как Сёмен Панкратов. Он с близкого расстояния очень уверенно переиграл Бочарова. И эта была первая шайба Сёмена за ЦСКА после перехода из «Динамо».





Василий Федотов
Фото: Олег Беспалов/ » В мире спорта»




Во втором периоде крен игры был всё же больше «динамовским». Красно-синие дважды удалялись. И, конечно, у Федотова было немало работы. Но опять же не сказать, что она была предельной. Нет, Василий действовал спокойно и без паники. А вот третье большинство в этом отрезке получилось у гостей голевым. Причём, сначала Линдберг упустил более верный момент, а вот Вадим Шипачёв, забросив 78-ю шайбу за «Динамо» и стал лучшим по этому показателю в КХЛ среди бело-голубых, попал идеально. Да и сам розыгрыш был образцовым. Сразу после этого в меньшинстве оказались и гости. Но ЦСКА не организовал «Динамо» пресловутый «гол в раздевалку».





ПХК ЦСКА - ХК Динамо Москва/ 17112021
Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»




В третьем периоде игра, конечно, шла уже до ошибки. Рисковать никто не хотел. И тут гостей за неспортивное поведение был удалён Андрей Сергеев. Слепышев мог наказать «динамовцев» за это, но ему не хватило пространства для размашистого броска. Подопечные Алексея Кудашова оборонялись активно и на исходе своего штрафа вынудили сфолить Валльмарка. Но и этот бонус нее принёс результата его обладателям. Но ближе к концовке бело-голубые нашли брешь в «армейской» обороне. Как шайба попала в ворота ЦСКА после броска Оделла или добивания Рашевского уже было неважно. Важно лишь, шайба попала в цель. (В итоге, её справедливо записали на молодого россиянина). Но и подопечные Фёдорова молодцы. Они не опустили рук и на добрых две минуты прижали своего соперника в их зоне. А затем соло сотворил Окулов. Константин развернулся и отправил шайбу за спину Бочарову. 2:2. До окончания периода бело-голубые отбились с трудом и дотянули до овертайма.





А там Сергей Фёдоров удивил – выпустил четвёртого полевого. И Валльмарк с Окуловым могли поочерёдно принести победу ЦСКА, а как Галиев «Динамо», который за мгновенье до сирены промахнулся по пустым воротам.





Серия буллитов началась с точных буллитов Линдберга и Оделла. Догнать своих земляков «армейцы» не смогли.





2:3 – «Динамо», пусть и по буллитам, но берёт реванш у ЦСКА.





В целом, игра получилась довольно зрелищной и качественной, а ноу-хау Сергея Фёдорова в овертайме, уверен, запомнилось всем.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон 2021-2022. Регулярный чемпионат.





ЦСКА – «Динамо» Москва – 2:3 (Б) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)





Голы: 18:15. Панкратов (Светлаков, Нестеров), 1:0, 35:42. Шипачёв (Миронов, Галиев), 1:1 (бол), 54:13. Рашевский (Оделл, Линдберг), 1:2, 57:57. Окулов (Каменев, Слепышев), 2:2. 65:00. Оделл (победный буллит), 2:3.





Вратари: Федотов – Бочаров.





Броски: 63(33):52(22).





Штраф: 10:8.





Вбрасывания: 28:27.





Блокированные броски: 10 – 20.





Силовые приёмы: 8 – 10.





Главные судьи – Виктор Бирин, Алексей Раводин.





17 ноября 2021 года. Москва. МСК ЦСКА Арена.  2 363 зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Беспалов.


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