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«Красная Армия» — «Тайфун»: опять без неожиданностей, согласно статуту?

  • 18.11.2021, 11:53,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

 

18 и 19 ноября в Москве на малой арене «МСК ЦСКА» столичная «Красная Армия» и «Тайфун» из Приморского края проведут два матча регулярного сезона Молодёжной Хоккейной Лиги.


Очередной соперник с Дальнего Востока «Тайфун» из Приморского края, конечно же, сможет противопоставить в Москве лидеру регулярного чемпионата что-то ещё кроме старания. Всё-таки подопечные Виктора Гордиюка реально борются за выход в плей-офф. С другой стороны «Красная Армия» сейчас на самом деле всех сильней. Что она и постарается доказать и показать в играх с «Тайфуном». Хотя и за счёт старания гостей матчи могут быть напряжёнными. Но и продлить победную серию хозяева, разумеется, тоже хотят. Сейчас она равна цифре «12».


Прогноз – 4:1, 4:2.


Хоккей. Париматч Чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги – Первенство России среди юниоров до 21 года. Регулярный чемпионат-2021/2022.


«Красная Армия» Москва – «Тайфун» Приморский край



18 и 19 ноября 2021 года. МСК ЦСКА. Малая арена. Начало матчей в 17.00.


Текст: Антон Буялов.
Фото: Наталья Бухарева.

  Источник:FMG NEWS
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