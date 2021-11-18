«Красная Армия» — «Тайфун»: опять без неожиданностей, согласно статуту?

18 и 19 ноября в Москве на малой арене «МСК ЦСКА» столичная «Красная Армия» и «Тайфун» из Приморского края проведут два матча регулярного сезона Молодёжной Хоккейной Лиги.

Очередной соперник с Дальнего Востока «Тайфун» из Приморского края, конечно же, сможет противопоставить в Москве лидеру регулярного чемпионата что-то ещё кроме старания. Всё-таки подопечные Виктора Гордиюка реально борются за выход в плей-офф. С другой стороны «Красная Армия» сейчас на самом деле всех сильней. Что она и постарается доказать и показать в играх с «Тайфуном». Хотя и за счёт старания гостей матчи могут быть напряжёнными. Но и продлить победную серию хозяева, разумеется, тоже хотят. Сейчас она равна цифре «12».

Прогноз – 4:1, 4:2.

Хоккей. Париматч Чемпионат Молодёжной Хоккейной Лиги – Первенство России среди юниоров до 21 года. Регулярный чемпионат-2021/2022.

«Красная Армия» Москва – «Тайфун» Приморский край

18 и 19 ноября 2021 года. МСК ЦСКА. Малая арена. Начало матчей в 17.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.