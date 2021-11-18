«Спартак» — «Барыс»: очередные барсы на Ходынке

18 ноября московский «Спартак» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги сыграет на своём льду с казахстанским «Барысом» из Нур-Султана.

Почему-то в этом сезоне «Барыс» никак не может выйти на свой прежний уровень, когда команда из Нур-Султана не просто уверенно выходила в плей-офф, но и сбивала там с пути признанных грандов. Пока в Казахстане о матчах на выбывание даже не думают, туда надо ещё попасть.

Юрий Михайлис делает всё возможное, но и конкуренты не дремлют.

«Спартак» же привык находиться в ситуации, когда каждый матч как последний. В этом плане Борису Миронову своих подопечных ничему учить не надо. И будет хороший хоккейный бой с успешным для хозяев исходом. Тем более после серии домашних поражений.

Прогноз – 3:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон-2021/2022. Регулярный чемпионат.

«Спартак» Москва – «Барыс» Нур-Султан Казахстан

18 ноября 2021 года. Москва. ДС «Мегаспорт». 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.