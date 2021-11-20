Туркменистан и Узбекистан договариваются о эффективном функционировании транспортных коридоров

Правительства Туркменистана и Узбекистана договариваются об открытии и эффективном функционировании транспортных коридоров соединяющих восток с западом и Центральную Азию с Южной. Так, состоялась встреча руководителя Агентства «Туркмендемиреллары» Азата Атамурадова и замминистра транспорта Узбекистана Абдусамата Муминова. Стороны договорились, что следующая встреча межправительственной комиссии по вопросам транспорта логистики может пройти на граничащих таможенных постах с Узбекистаном Дашогузской области для оценки обстановки и работоспособности этих постов, которые были закрыты из-за пандемии. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе министерства транспорта Узбекистана.

В этот раз представители комиссию кроме двухсторонних отношений, коснулись тем, связанных с созданием оптимальных условия для грузовых перевозок по маршруту «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа» включающий морской узел, международный морской порт «Туркменбаши», а также активизации отношений по Ашхабадскому соглашению, связанного с международным транзитно-транспортного коридором «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман».