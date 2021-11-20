В Ашхабаде открылся новый фешенебельный отель с многопрофильным бизнес-центром

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 19 ноября принял участие в торжественной церемонии открытия нового фешенебельного отеля «Garagum» с многопрофильным бизнес-центром. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Отметим, что этот отель стал ещё одной яркой достопримечательностью Ашхабада.

Благодаря реализации инициированной туркменским лидером новаторской стратегии столица Туркменистана воплощает в себе универсальную модель современного, динамично развивающегося и комфортного для проживания города.

Отель «Каракум» — своего рода аналог располагавшихся по маршруту Великого Шёлкового пути на территории Туркменистана караван-сараев, в их суперсовременном исполнении, с использованием новейших технологий и материалов, оригинальных конструкторских решений и передовым оснащением.

Ранее Бердымухамедов отметил, что новый отель станет местом проведения важного международного мероприятия, в связи с чем поручил обеспечить соответствующий сервис на высшем уровне, в том числе интернет-коммуникации.