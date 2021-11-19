Молдова призвала Турцию начать переговоры по отмене платы за роуминг

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску 18 ноября провёл встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу, который находится в Кишинёве с визитом. Стороны дали оценку состоянию отношений между двумя странами и обозначили новые цели сотрудничества на следующий период. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ Молдовы.

Министры уделили особое внимание расширению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной отрасли.

Кроме того, в рамках интересов граждан, Попеску призвал турецкую сторону начать переговоры об отмене платы за роуминг и как можно скорее завершить процедуры ратификации соглашения о преобразовании и взаимном признании водительских прав.

Также, молдавский министр подчеркнул тот факт, что Турция продолжает оставаться ключевым партнером страны в экономической сфере, занимая 4-е место.

В связи с этим, стороны договорились в ближайшее время провести новое заседание межправкомиссии по молдавско-турецкому экономическому сотрудничеству.