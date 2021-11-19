﻿ МВД Украины предотвратило покушение на министра агрополитики » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 10:09 – Туркменистан и Узбекистан договариваются о эффективном функционировании транспортных коридоров 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 19:13 – Правительство выделит деньги на восстановление потерь сельхозпроизводителей в Крыму 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 12:30 – Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса 
  • 20:42 – Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

МВД Украины предотвратило покушение на министра агрополитики

  • 19.11.2021, 20:15,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

МВД Украины предотвратило покушение на министра агрополитикиМинистерство внутренних дел Украины предотвратило покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом в ходе брифинга 18 ноября заявил глава МВД Денис Монастырский. Он отметил, что заказчиками были граждане Украины и Соединённых Штатов, сообщает пресс-служба госведомства.

Монастырский подчеркнул, что убийство было заказано в связи невозвращением долга. При этом американец пытался шантажировать чиновников, которые работали в министерстве агрополитики. Министерство внутренних дел вышло на нарушителя закона в рамках другого дела, связанного с заказом убийства гражданина, занимающегося сбором взятых в 2018 году в долг денег.

Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство главы министерства аграрной политики и продовольствия и показали видеозапись переговоров гражданина США с киллером из Украины.

По словам Лещенко, соответствующий случай носит исключительно гражданско-правовой характер. Он добавил, что выиграны были все суды. Госслужащий также подчеркнул, что в адрес его семьи, в частности детей, поступали многочисленные угрозы.


  •   Просмотров Сегодня: 36

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Украины представил нового главу МВД
    » США поддержали санкции Украины против Медведчука
    » Долг поставщиков минздрава Украины составил 196 млн долларов
    » Вместе с задержанными в ходе спецоперации гражданами Украины в Тбилиси находился один из депутатов - Бирюков Рады
    » Квирикашвили: Государство сделает все, чтобы убийство на улице Хорава было расследовано полноценно
    » Премьер-министр Украины возложил на Россию ответственность за убийство журналиста Аркадия Бабченко
    » В аэропорту Киева задержали разыскиваемого в Германии гражданина Грузии
    » Украина увеличила выручку от аграрного экспорта на 25%
    » Новости Украины 17.08.2015: МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Крым
    » Маркин: По факту обстрела россиян с территории Украины возбуждено дело
    » Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону закидали яйцами и помидорами
    » Частные кредиторы Украины заявили о готовности к переговорам
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Туркменистан и Узбекистан договариваются о эффективном функционировании транспортных коридоров

    • 10:09
    • 40
    • 0

    В Ашхабаде открылся новый фешенебельный отель с многопрофильным бизнес-центром

    • 09:57
    • 37
    • 0

    Молдова призвала Турцию начать переговоры по отмене платы за роуминг

    • 22:18
    • 33
    • 0

    МВД Украины предотвратило покушение на министра агрополитики

    • 20:15
    • 36
    • 0

    Правительство выделит деньги на восстановление потерь сельхозпроизводителей в Крыму

    • 19:13
    • 36
    • 0

    Мередов и Ый-ён рассмотрели процесс подготовки к проведению 14-го форума «ЦА-Корея»

    • 18:08
    • 36
    • 0

    Авиарейс из Кызылорды в Санкт-Петербург будет запущен в декабре

    • 17:04
    • 27
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71938
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69289
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64243
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56629
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51680
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46012
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44195
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 827
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 833
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 801
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 853
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 842
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 810
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 818
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА