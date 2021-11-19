МВД Украины предотвратило покушение на министра агрополитики

Министерство внутренних дел Украины предотвратило покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом в ходе брифинга 18 ноября заявил глава МВД Денис Монастырский. Он отметил, что заказчиками были граждане Украины и Соединённых Штатов, сообщает пресс-служба госведомства.

Монастырский подчеркнул, что убийство было заказано в связи невозвращением долга. При этом американец пытался шантажировать чиновников, которые работали в министерстве агрополитики. Министерство внутренних дел вышло на нарушителя закона в рамках другого дела, связанного с заказом убийства гражданина, занимающегося сбором взятых в 2018 году в долг денег.

Сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство главы министерства аграрной политики и продовольствия и показали видеозапись переговоров гражданина США с киллером из Украины.

По словам Лещенко, соответствующий случай носит исключительно гражданско-правовой характер. Он добавил, что выиграны были все суды. Госслужащий также подчеркнул, что в адрес его семьи, в частности детей, поступали многочисленные угрозы.