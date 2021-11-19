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Правительство выделит деньги на восстановление потерь сельхозпроизводителей в Крыму

  • 19.11.2021, 19:13,
  • В Мире + Европа Россия Экономика
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Правительство выделит деньги на восстановление потерь сельхозпроизводителей в КрымуПредседатель Правительства Михаил Мишустин 19 ноября подписал поручение о выделении федеральных средств Республике Крым на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли потери из-за паводков летом этого года. В июне в республике был внедрён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Ливни уничтожили сельхозкультуры на площади около 490 га. Также, погибло больше 250 сельскохозяйственных птиц, передаёт пресс-служба Правительства.

Выплаты получат семь сельскохозяйственных учреждений, три фермерских хозяйства и личное подсобное хозяйство. Средства на эти цели поступят из резервного фонда Кабмина. Контроль над затратами будет вести Минсельхоз страны. Доклад о реализации поручения должен быть представлен в Правительство до 20 января 2022 года.

Ранее Крыму уже была оказана финансовая помощь при ударе стихии. Так, в августе были направлены средства на ремонт дрог, повреждённых в итоге ЧС, а в сентябре – на работы по возобновлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае. Затем, в том же месяце, на выплаты крымчанам, оставшимся без жилья из-за ливней, федеральный центр выделил около 400 млн рублей.

Также, Правительство в октябре направило почти 400 млн рублей в детский центр «Артек» на возобновление инфраструктуры, тоже пострадавшей из-за паводков.


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