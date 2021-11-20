В Сенате Узбекистана обсудили вопросы соблюдения прав потребителей

В ходе двадцать первого пленарного заседания Сената 19 ноября был рассмотрен Закон «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Изменения в Закон вносятся, так как в действующих его актах не в полной мере отражены полномочия Агентства по защите прав потребителей и общественных объединений потребителей.

Изменения в Законе предусматривают повышение ответственности продавца и расширение спектра прав потребителя, в том числе на компенсацию в случае нарушения его прав, предусмотренных законодательском.

Продавцам запрещается устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от формы оплаты (наличной или безналичной). Возврат денежных средство покупателю производится в той же форме, в которой они были получены продавцом, если только иной способ возврата не определён соглашением сторон.

Согласно изменениям в Законе, продавец в случае подтверждённых недостатков в оказании услуг или качества товара обязан компенсировать финансовые затраты покупателя или компетентных органов на проведение экспертизы (тестирования) товаров и/или услуг, не отвечающих требованиям качества.

Реализация государственной политики в деле защиты прав потребителя и координация работы соответствующих государственных органов возлагается Агентством по защите прав потребителей.

Соблюдение норм Закона распространяется также на дистанционные (онлайн) формы торговли и оказание услуг. Также потребитель имеет право на получение полной и достоверной информации относительно товара и его производителя.