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Минздрав Казахстана и Армении объявили о взаимном признании паспорта вакцинации

Минздрав Казахстана и Армении объявили о взаимном признании паспорта вакцинации
Председатель казахского здравоохранительного ведомства Алексей Цой 19 ноября провёл встречу с руководителем Минздрава армянской республики Анаит Аванесян. Основное внимание высокопоставленных чиновников было уделено возможностям дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. В рамках встречи политики также объявили о том, что на взаимной основе признаются паспорта иммунизации населения от коронавирусной эпидемии. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Минздрава.

Стало известно, что Армения является семнадцатым государством, документы вакцинации которого признаны действительными в Казахстане.

Согласно подписанному указу главврача, паспорта следующих стран признаны и действуют на территории казахского государства: Аргентина, Венгрия, Грузия, Иран, Иордания, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция и Эстония.

Также в рамках рабочей поездки обсуждён общий план действий, нацеленный на улучшение уровня обеспеченности стран-членов ЕЭС самыми важными и высококачественными лекарствами и медицинскими препаратами, своевременное производство которых должно вестись в данном международном Объединении, до 2024 года.


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