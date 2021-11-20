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Туркменистан стал участником Межправсовета МГП ЮНЕСКО

  • 20.11.2021, 12:32,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан стал участником Межправсовета МГП ЮНЕСКОНа 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоялась 18 ноября провозглашено о принятии Туркменистана в Межправительственный комитет Международной гидрологической программы (МГП) с 2021 по 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

Миссия МГП состоит в содействии продвижению и расширению информированности в гидрологическом направлении, применении процедур и подходов анализа в данной области, создании стратегии и политики для устойчивого продуктивного контроля и рационального потребления водных ресурсов Земли. Межправительственный комитет составляет международную гидрологическую программу, определяет приоритеты этого проекта и занимается управлением международных контактов в этой сфере. 

Туркменистан всегда выступает за охрану окружающей среды, предложения, выдвигаемые лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, поддерживаются главами других государств. К примеру, инициативы о создании в столице страны Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в ЦА, о формировании Водной Стратегии ООН, специальной Программы ООН для бассейна Аральского моря, сохранении экологического благополучия Каспийского моря и остальные.


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