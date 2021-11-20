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Рахмон вместе с сыном открыл в Душанбе самый большой в Таджикистане ТРЦ

  • 20.11.2021, 11:34,
  • В Мире + Европа
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Рахмон вместе с сыном открыл в Душанбе самый большой в Таджикистане ТРЦПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с председателем города Душанбе Рустамом Эмомали 19 ноября открыл в столице республики самый большой в стране торгово-развлекательный центр, получивший название «Сиёма молл». Площадь соответствующей территории составляет 3,5 гектара. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

ТРЦ был возведён в честь 30-й годовщины независимости центральноазиатской республики. Трёхэтажное здание включает большой кинотеатр, 86 торговых, сервисных точек, холлов, магазинов. Там можно будет купить одежду, продукты питания. Центр также будет рассчитан на предоставление различного рода услуг.

Для детей предусмотрены игровые зоны, в том числе с применением технологий виртуальной реальности. На третьем этаже находятся офисы компаний, центры для изучения иностранных языков и кулинарного искусства.

Рядом с комплексом имеются парковка более чем на 350 транспортных средств и современная автомойка.

Президент лично побеседовал с учредителями ТРЦ, поблагодарил их за проделанную работу и дал бизнесменам ряд полезных советов по расширению потенциала центра торговли. Он также встретился с продавцами.


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