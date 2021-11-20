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В Ашхабаде открыли парк площадью почти 17 гектаров

В Ашхабаде открыли парк площадью почти 17 гектаровВ Ашхабаде 19 ноября состоялась церемония открытия нового парка Erkin площадью 16,97 гектара. На соответствующей территории было посажено множество хвойных деревьев, разбиты цветочные клумбы, проложены велосипедные дорожки. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Огромный парк находится на севере города в Багтыярлыкском этрапе на участке между проспектом Атамурата Ниязова и Амударьинской улицей, улицами Ходжа Ахмета Ясави и Бердыназара Худайназарова.

Общее количество посаженных в парке растений достигает 7 тысяч. В центральной части зоны отдыха расположен высокий флагшток. Территория украшена фонарями с оригинальной дизайном, а также имеет множество дорожек для пеших прогулок и езды на велосипеде.

Вокруг парка есть велосипедные трассы для любителей соответствующего вида спорта. На автомобильных стоянках есть парковочные места для указанного вида транспорта, велосипеды также сдаются в прокат.

В церемонии открытия приняли участие старейшины, представители молодого поколения, а также сотрудники государственных ведомств и общественных организаций. В честь события прошёл концерт.


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