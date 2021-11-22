В Туркменистане опробовали тестирование на ВИЧ экспресс-системой Cepheid GeneXpert

В Туркменистане при содействии команды ПРООН опробовали тестирование на ВИЧ-заболевания экспресс-системой Cepheid GeneXpert. Прикомандированные эксперты провели лабораторные занятия, применяя современные методы молекулярной диагностики, которые являются одним из последних мировых достижений в этой области. Ознакомили местных специалистов с пошаговым применением методики и принципами работы оборудования, применяемого для получения более точного и быстрого результата о заражённости. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

Введенные современных технологии, должны будут способствовать повышение эффективности медицинского обслуживания и обеспечению устойчивости систем здравоохранения Туркменистана. Как отмечается, уже с 2012 года в Туркменистане запущены для выявления туберкулеза тест-системы на основе платформы Cepheid GeneXpert.

Данная система хороша тем, что в ней нет большого количества лабораторного оборудования и реагентов, и нет необходимости проводить дополнительное углубленное обучение по этому профилю. Новая молекулярная диагностика может ответить через час, о положительном или отрицательном тесте, кроме того для каждой проверки используется специальная запатентованная картриджная технология.

Оборудование просто в эксплуатации и легко может переноситься для проведения тестов в места назначения.