﻿ Постоянный представитель Республики Узбекистан в Женеве избран зампредом СПЧ ООН » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:50 – В столице Беларуссии прошёл брифинг, приуроченный к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 19:13 – Правительство выделит деньги на восстановление потерь сельхозпроизводителей в Крыму 
  • 14:11 – Новый посол Италии в Армении выразил готовность к расширению сотрудничества между странам 
  • 12:30 – Кэтрин Энн Мосс - британская супермодель и актриса 
  • 21:02 – Стали известны имена напавших азербайджанцев на мужчину с ребенком в Москве 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Постоянный представитель Республики Узбекистан в Женеве избран зампредом СПЧ ООН

  • 22.11.2021, 14:56,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Постоянный представитель Республики Узбекистан в Женеве избран зампредом СПЧ ООНГосударства-члены Азиатско-тихоокеанского регионального коллектива единогласно приняли кандидатуру постпреда Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбека Лапасова на должность заместителя председателя Совета ООН по правам человека на 2022 год. Об этом 21 ноября передаёт пресс-служба МИД Узбекистана.

Азиатско-тихоокеанский регион, откуда была выдвинута кандидатура постпреда Узбекистана, является одним из самых больших в системе СПЧ ООН. Группа состоит из 56 государств.

Пост представителя Узбекистана является примером положительной оценки мирового сообщества на организовываемые в республике преобразования в области прав человека.

Напомним, что в 2020 году Узбекистан стал полноправным членом СПЧ ООН на в 2021-2023 годы и проводит активную работу в рамках организации. В октябре прошлого года по инициативе республики была принята первая Резолюция Совета о правах молодёжи в ходе пандемии коронавирусной инфекции, которую поощрили страны-участники СПЧ и около 60 стран выступили соавторами резолюции.

СПЧ ООН, в который входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав граждан по всему миру. В деятельность совета входит рассмотрение всех тематических вопросов и обстоятельств в области прав человека, на которые необходимо обращать внимание в течение всего года.


  •   Просмотров Сегодня: 34

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Узбекистана провёл встречу с генеральным секретарём Тюркского совета
    » Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ
    » Страны-участники Тюркского Совета рассмотрели ситуацию вокруг Афганистана
    » Первый заместитель главы МИД Узбекистана переговорил с делегацией БДИПЧ ОБСЕ
    » Президент Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
    » Узбекистан планирует бесплатно вакцинировать 4 миллиона человека
    » Узбекистан достроил медицинский комплекс в Таджикистане
    » Президент Узбекистана обозначил основные приоритеты в области прав человека
    » Мирзиёев закрепил законодательно перенос даты выборов президента Узбекистана
    » Узбекистан присоединился к Гаагской конференции по международному частному праву
    » Узбекистан стал членом движения Worldskills International
    » Цихелашвили: Резолюции Совета по правам человека ООН являются одним из наиболее эффективных механизмов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В столице Беларуссии прошёл брифинг, приуроченный к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана

    • 19:50
    • 31
    • 0

    Столовая школы №575 Приморского района закрыта после госпитализации пяти учеников с ОКИ

    • 18:42
    • 36
    • 0

    В Туркменистане опробовали тестирование на ВИЧ экспресс-системой Cepheid GeneXpert

    • 16:16
    • 30
    • 0

    Постоянный представитель Республики Узбекистан в Женеве избран зампредом СПЧ ООН

    • 14:56
    • 34
    • 0

    Минск и Астана подписали меморандум о сотрудничестве в области военного образования

    • 14:54
    • 35
    • 0

    Частное обувное предприятие Туркменистана ведёт переговоры о поставках продукции в Казахстан

    • 12:48
    • 29
    • 0

    Минздраву Киргизии не понравилось мнение эксперта о снижении цен на лекарства

    • 12:47
    • 26
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 72063
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69349
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64295
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56683
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51734
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46065
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44245
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 875
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 884
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 844
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 897
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 889
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 857
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 868
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА