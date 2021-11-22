Постоянный представитель Республики Узбекистан в Женеве избран зампредом СПЧ ООН

Государства-члены Азиатско-тихоокеанского регионального коллектива единогласно приняли кандидатуру постпреда Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбека Лапасова на должность заместителя председателя Совета ООН по правам человека на 2022 год. Об этом 21 ноября передаёт пресс-служба МИД Узбекистана.

Азиатско-тихоокеанский регион, откуда была выдвинута кандидатура постпреда Узбекистана, является одним из самых больших в системе СПЧ ООН. Группа состоит из 56 государств.

Пост представителя Узбекистана является примером положительной оценки мирового сообщества на организовываемые в республике преобразования в области прав человека.

Напомним, что в 2020 году Узбекистан стал полноправным членом СПЧ ООН на в 2021-2023 годы и проводит активную работу в рамках организации. В октябре прошлого года по инициативе республики была принята первая Резолюция Совета о правах молодёжи в ходе пандемии коронавирусной инфекции, которую поощрили страны-участники СПЧ и около 60 стран выступили соавторами резолюции.

СПЧ ООН, в который входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав граждан по всему миру. В деятельность совета входит рассмотрение всех тематических вопросов и обстоятельств в области прав человека, на которые необходимо обращать внимание в течение всего года.