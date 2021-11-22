Минск и Астана подписали меморандум о сотрудничестве в области военного образования

Белорусская рабочая группа, возглавляемая председателем Военной академии Белоруссии генерал-майором Геннадием Лепешко побывала с официальным визитом в университете обороны имени первого казахского президента, чтобы и дальше расширять билатеральное межвузовское партнёрство, улучшать нацсистемы образования, а также деятельность предприятий в реализации научных исследований в сфере обороны и безопасности. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе казахского Минобороны.

Представителей иностранной Военной академии детально проинформировали об учебно-материальной базе, работе Национального вуза Казахстана научно-исследовательской отрасли, а также перспективах дальнейшего расширения университета. В данном контексте необходимо отметить, что белорусский делегат встретился с выпускниками Военной академии, а также перед военными и офицерами выступил с лекцией на тему обеспечения военно-патриотического воспитания у нынешней молодёжи и его воздействия на продуктивное обучение специалистов в данной области.

Помимо этого, между сторонами был подписан меморандум о совместной деятельности в обучении научно-педагогических квалифицированных кадров и проведении разного вида исследовательских работ. Ожидается, что подписанное соглашение поможет дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между оборонительными ведомствами двух республик в научно-образовательной сфере.