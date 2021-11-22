В столице Беларуссии прошёл брифинг, приуроченный к 30-летнему юбилею независимости Туркменистана

В городе Минск под начальством руководителя туркменского дипломатического представительства Назаргулы Шагулыева был организован брифинг, приуроченный к 30-летней годовщине независимости государства при участии представителей разных органов СНГ. Посол проинформировал всех участников о важнейших проектах страны, осуществлённых за эти годы и о тех, строительство которых продолжается до сих пор. Об этом сообщило ИА «Туркменистан: Золотой век».

Основное внимание было уделено заложению фундамента нового современного жилищного комплекса на севере столицы «Ашхабад-сити», на торжествах его закладки которого принял непосредственное участие руководитель страны Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно информации, «Ашхабад-сити» станет «городом в городе», где будут построены более двухсот объектов различного назначения, которые создадут городскую инфраструктуру со всеми нужными условиями для мирной жизни и качественного отдыха.

Кроме того, туркменский политик рассказал и о высокоскоростном автобане Ашхабад–Туркменабат, который является одним из масштабных проектов, внедряемых в Туркменистане. Данный проект планируется полностью завершить к 2023 году. А в текущем году умелые строители смогли построить и ввести в эксплуатацию первый участок дороги, длина которого достигает выше двухсот км и соединяет беломраморную столицу с городом Теджен.

В конце своего выступления туркменский посол подчеркнул, что имеющийся у Туркменистана огромный список реализованных проектов является наглядным примером масштабной работы государства, которая осуществляется с целью достичь социально-экономическое развитие страны.