Столовая школы №575 Приморского района закрыта после госпитализации пяти учеников с ОКИ

Родители учеников школы №575 Приморского района в минувшую пятницу сообщили о массовом отравлении детей после обеда в школьной столовой. Пятерым ученикам начальной школы потребовалась медицинская помощь. По состоянию на 22 ноября, один из них остается в инфекционном стационаре.

Родители не исключают, что число пострадавших может быть больше, так как вызвать врача решили не все. Специалисты Роспотребнадзора уже начали проверку школьного пищеблока, а столовая временно закрыта. Вместо полноценных обедов детям сейчас выдают пайки.

Пока идет расследование, родители готовят иск в прокуратуру. Причина их недоверия к РПН может заключаться в том, что аналогичный инцидент с отравлением произошел около месяца назад в гимназии №85 Петроградского района. Санитарное ведомство после проверок до сих пор не назвало причин, вызвавших острую кишечную инфекцию.

В обоих случаях поставщиком питания была «Фирма Флоридан». На компанию неоднократно жаловались, однако вместо исправления ошибок руководство комбината принялось грозить судебными исками за якобы недостоверную информацию. Также «Флоридан» уже трижды привлекало внимание антимонопольщиков, уличавших его в картельных сговорах.