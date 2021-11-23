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Президент Туркменистана отметил важность создания комфортных условий для жизни ашхабадцев

  • 23.11.2021, 13:44,
  • В Мире + Европа
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Президент Туркменистана отметил важность создания комфортных условий для жизни ашхабадцевГлава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 ноября провёл очередное рабочее совещание по видеосвязи c участием некоторых заместителей главы правительства, хякимов велаятов и города Ашхабад. Были обсуждены воп­росы, связанные с дальнейшим благоустройством столицы, обеспечением продовольственного изобилия в стране и социально-экономическим развитием регионов. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Вице-премьер Чарымурад Пурчеков отчитался о положении дел по развитию Ашхабада, а также об осуществляемой в настоящее время работе по реализации программных задач, стоящих перед организациями и предприятиями сферы коммунального хозяйства.

Президент, заслушав отчёт, поручил уделить особое внимание продуманному и комплексному решению задач по развитию столицы, отметив, что учитывая высокий статус город должен быть образцовым.

Также лидер нации отметил важность создания комфортных условий для жизни столичных граждан.

Кроме того, Бердымухамедов поручил использовать спецтехнику для соблюдения санитарных норм чистоты.


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