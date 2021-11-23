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Суйунбек Касмамбетов указал на важность свободного голосования в Киргизии

  • 23.11.2021, 13:32,
  • В Мире + Европа
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Суйунбек Касмамбетов указал на важность свободного голосования в КиргизииГоссекретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов сегодня, 23 ноября, выступил на форуме «Политическая стабильность — главное условие развития государства». Он заявил, что власти республики делают всё возможное для обеспечения свободного голосования в ходе предстоящих выборов депутатов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Он отметил, что глава государства Садыр Жапаров не будет церемониться с нарушителями закона среди госслужащих.

— Жапаров указал главам госструктур, администрации областей и городов на необходимость чёткого соблюдения норм текущего законодательства, иначе в отношении них будет применено жёсткое наказание, — сказал Касмамбетов.

По словам чиновника, во всех регионах проводятся встречи, основная суть которых заключается в полной ликвидации подкупа голосов и административного ресурса.

Кроме того, как подчеркнул госсекретарь, в республике наблюдается самоорганизация граждан в целях недопущения нарушений на выборах в Жогурку Кенеш.

В своей речи Касмамбетов сделал акцент на необходимости формирования в социуме нетерпимости к любым проявлениям коррупционной деятельности.


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