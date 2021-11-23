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Волонтёр-переводчица из Туркменистана помогает беженцам в Беларуси

Волонтёр-переводчица из Туркменистана помогает беженцам в БеларусиНа белорусско-польской границе скопилось много мигрантов, которые не владеют русским и белорусским языками. Снять языковой барьер при общении с белорусскими пограничниками и чиновниками им помогают волонтёры-переводчики, среди которых есть студентка ГрГУ из Туркменистана Лачин Таганова. Об этом 22 ноября сообщило ИА «БЕЛТА».

Девушка учится на филологическом факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Она помогает беженцам, которые говорят на английском и персидском языках. Важно отметить, что студентка также владеет турецким языком.

На регулярной основе она дежурит в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре недалеко от контрольно-пропускного пункта «Брузги». Там сейчас находятся около 2 тыс. человек.

Учащаяся вуза подчеркнула, что она сама вызвалась помочь мигрантам. Первоначально сложившаяся ситуация шокировала Лачин. Она выразила обеспокоенность тем фактом, что многие дети в нынешнюю погоду не имеют тёплой одежды, ввиду чего они часто болеет.


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