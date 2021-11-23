Украина поменяет стратегию обустройства границ

Правительство Украины намерено поменять стратегию обустройства границ. Заявление было сделано премьер-министром Денисом Шмыгалем. По его словам, подобные меры будут приняты в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что на прошлой неделе правительство уже выделило порядка 21 млн гривен (около 784,5 тыс. долларов) для укрепления соответствующей территории. Деньги будут потрачены на укрепление тех участков, где существует вероятность прохождения мигрантов.

Часть средств будет ориентирована на возведение специальных укрепляющих сооружений, расширение количественного состава погранвойск. Средства будут выделяться постепенно по мере необходимости.

Премьер заострил внимание на том, что в Украине сейчас реализуется программа главы государства Владимира Зеленского по развитию госграницы. Кроме того, в министерстве инфраструктуры в скором времени будет создан департамент, основной задачей которого будет развитие гражданской инфраструктуры на границе в целях наведения порядка.