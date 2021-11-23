Узбекистан намерен развивать возобновляемые источники энергии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября провёл совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы развития в стране возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба президента.

В рамках планов по переходу к «зелёной» энергетике Узбекистан в 2019 году принял Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии». А также объявил о намерении снизить выброс парниковых газов на 35 процентов к 2030 году.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны: в летом этого года в Навоийской области была сдана в эксплуатацию первая в стране фотоэлектрическая станция, кроме того, в декабре аналогичная станция будет запущена в Самарканде.

Для реализации Стратегии развития возобновляемых источников энергии планируется привлечь прямые иностранные инвестиции для строительства в период с 2022 по 2024 годы десяти солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 3 тысячи мегаватт; в следующем году начнётся строительство пяти солнечных электростанций в Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Хорезмской областях.

В ходе совещания президент Мирзиёев высказался о необходимости налаживания в стране линий по производству материалов для строительства «зелёных» электростанций, а также организации подготовки профессиональных кадров для обслуживания будущих объектов.