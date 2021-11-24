﻿ Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.

Виктория Юшкевич - двадцатипятилетняя профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга. Вы, наверное, не раз восхищались фотографиями обнаженной модели в Интернете.

Биография Родилась Виктория 27 января. Вика начала заниматься модельным бизнесом еще с ранних лет. У модели имеется большой опыт работы на подиуме.

Детство и юность О детстве Виктории известно крайне мало. Родилась девушка 27 января 1988 года. Произошло это событие в Белорусской ССР. Семья Юшкевич относилась к приверженцам здорового образа жизни: здоровый сон, здоровое питание - минимум десертов и никаких газированных напитков, и, конечно же, физические упражнения.

Внешние данные Рост модели – 175 сантиметров. У Виктории сногсшибательные серые глаза и длинные волосы. Параметры модели: грудь – 82 см, талия – 59 см, бедра – 86 см. Весит Виктория 56 кг. Размер обуви – тридцать восьмой.

Образование

Виктория Юшкевич имеет высшее образование журналиста. На данный момент в девушке прекрасно сочетаются талант фотомодели и ведущей. Творчество

Виктория Юшкевич – любительница развлечений и путешествий, не может долго усидеть на одном месте. Свою популярность Вика обрела благодаря легендарному шоу «Сексуальная психология». «Сексуальная психология» – это короткометражные ролики с участием модели на тему мужской и женской психологии. Все выступления посвящены отношениям между полами. Большинство подписчиков ее канала на YouTube – это мужчины. О личной жизни звезды ничего толком неизвестно. Ситуация такая же, как и с Викой Дайнеко.

Виктория очень востребованная модель и в этом плане к ней нету абсолютно никаких претензий. У нее шикарная стройная фигура, подтянутая попка, маленькая, но красивая грудь, привлекательное лицо. Она очень часто снимается обнаженной как в рекламе нижнего белья, так и просто в частных фото сессиях, была она и на обложке журнала EGO. Эти факторы в совокупности сделали ее довольно популярной в мире голых знаменитостей.