﻿ Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.


 
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Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.

 
Виктория Юшкевич - двадцатипятилетняя профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга. Вы, наверное, не раз восхищались фотографиями обнаженной модели в Интернете.
 
Биография
Родилась Виктория 27 января. Вика начала заниматься модельным бизнесом еще с ранних лет. У модели имеется большой опыт работы на подиуме.
 
Детство и юность
О детстве Виктории известно крайне мало. Родилась девушка 27 января 1988 года. Произошло это событие в Белорусской ССР. Семья Юшкевич относилась к приверженцам здорового образа жизни: здоровый сон, здоровое питание - минимум десертов и никаких газированных напитков, и, конечно же, физические упражнения.
 
Внешние данные
Рост модели – 175 сантиметров. У Виктории сногсшибательные серые глаза и длинные волосы. Параметры модели: грудь – 82 см, талия – 59 см, бедра – 86 см. Весит Виктория 56 кг. Размер обуви – тридцать восьмой.
 
Образование
Виктория Юшкевич имеет высшее образование журналиста. На данный момент в девушке прекрасно сочетаются талант фотомодели и ведущей.
 
Творчество
Виктория Юшкевич – любительница развлечений и путешествий, не может долго усидеть на одном месте.
Свою популярность Вика обрела благодаря легендарному шоу «Сексуальная психология».
«Сексуальная психология» – это короткометражные ролики с участием модели на тему мужской и женской психологии. Все выступления посвящены отношениям между полами. Большинство подписчиков ее канала на YouTube – это мужчины.
О личной жизни звезды ничего толком неизвестно. Ситуация такая же, как и с Викой Дайнеко.
Виктория очень востребованная модель и в этом плане к ней нету абсолютно никаких претензий. У нее шикарная стройная фигура, подтянутая попка, маленькая, но красивая грудь, привлекательное лицо. Она очень часто снимается обнаженной как в рекламе нижнего белья, так и просто в частных фото сессиях, была она и на обложке журнала EGO. Эти факторы в совокупности сделали ее довольно популярной в мире голых знаменитостей.
Популярность Виктории стремительно набирает обороты. И это не странно, Виктория – очень привлекательная и сексуальная девушка. Она абсолютно не стесняется выставлять свои прелести на показ.
 
Увидеть Викторию Юшкевич можно на различных фотосессиях, которые делает сама ведущая программы «Сексуальная психология». Вика пока не снималась для мужского глянца «Максим», но есть фото в стиле «ню» в журнале EGO. Все мужчины давно уже оценили ее попу, небольшие сиськи и стройные ножки. К тому же на снимках телеведущая часто позирует с другими девушками, так как утверждает, что бисексуальна. Такие фотографии непременно будоражат мужское воображение.
 
Эротические фотографии
Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Эротические фотографии
Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.
Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.
Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.
Виктория Юшкевич - профессиональная модель и журналистка из Санкт-Петербурга.
Эротические фотографии 
 
 
По вопросам сотрудничества:
☎- Телефон: +37491-750075
???? Э-почта: info@fmg.news

  Источник:FMG NEWS
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