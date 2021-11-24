Туркменские специалисты выступили на онлайн-встрече ПРООН по созданию площадки ЦУР

Ответственные специалисты Минфина Туркменистана и других профильных ведомств 22 ноября поучаствовали на процессе официального запуска проекта регионального уровня «Создание Платформы ЦУР в Центральноазиатском регионе», осуществляемого программой развития ООН в сотрудничестве с Евросоюзом. Ожидается, что создание проекта послужит ускорению достижения ЦУР во всех государствах ЦА. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Программы развития в Ашхабаде.

Основной целью созданного проекта является вклад в стабильное развитие в рамках платформы обмена имеющимися данными, помогая странам региона анализировать и обновлять главные программы в социально-экономической области путём организации контроля прогресса целей устойчивого развития и инвестирования, а также совершенствования продуктивности региональных программ Европейского Союза в достижении всех целей.

На встрече с туркменской стороны был предоставлен подробный отчёт о ходе реализации ЦУР и о достижениях в данной области в Туркменистане. Кроме того, специалисты обозначили имеющиеся приоритеты, а также возможные направления партнёрства в осуществлении проекта.