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Хаджиев предложил коллегам организацию следующего экономического форума «ЕС-ЦА» в Ашхабаде

Хаджиев предложил коллегам организацию следующего экономического форума «ЕС-ЦА» в АшхабадеВ столице Таджикистана 22 ноября прошла встреча руководителей МИД Центральной Азии и Европейского Союза в формате «Европейский Союз — Центральная Азия». Высокопоставленные дипломаты обсудили планы, перспективы и ход реализации Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, принятой летом 2019 года. Замминистра Вепа Хаджиев, представляющий туркменскую сторону предложил коллегам по ЦА и ЕС организацию следующего экономического форума «ЕС-ЦА» в Ашхабаде. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.  

Хаджиев предложил посвятить новый форум основным составляющим экономики стран, энергетике, промышленности, торговле, транспорту и коммуникации. Кроме того, была выдвинута инициатива организации нового направления сотрудничества в рамках «ЕС-ЦА», и организации Форума гуманитарного сотрудничества «ЕС–ЦА», для повестки которой обсуждались и решались перспективы многостороннего сотрудничества в образовании, науке, культуре, искусстве.

Отмечена важность интенсификации совместных контактов в области охраны окружающей среды, изменения климата, сохранения и рационального использования водных ресурсов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, связанных с Афганистаном, оказанием гуманитарной помощи, экономической поддержки и других аспектов. Хаджиев подчеркнул также важность расширения взаимодействия в рамках программы Евросоюза в ЦА BOMCA/CADAP совместно с ООН, и приоритеты в информационной и биологической безопасности. 

Глава туркменской делегации пригласил участников встречи на Международный форум мира и доверия, который пройдёт 12 декабря 2021 года в Ашхабаде.


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