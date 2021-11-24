В Закон Туркменистана о приватизации государственного имущества внесены поправки

Согласно указу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были внесены изменения и дополнения в Закон «О разгосударствлении и приватизации государственного имущества». Поправки к закону вступили в силу с 22 ноября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Так, согласно информации, объекты военных и правоохранительных органов, государственных вузов, научно-исследовательских институтов и центров Академии наук Туркменистана теперь можно приватизировать, если их работа не связана с основным направлением деятельности организации.

Кроме того, в Закон также внесена поправка о приватизации государственного имущества за счет кредитных средств.

В таком случае средства, полученные от приватизации госимущества, направляются на погашение кредита, а оставшаяся их часть перечисляется на специальный счет государственного бюджета Туркменистана.

Также, внесена и поправка, касающаяся подготовки к продаже объектов госсобственности с использованием цифровых документов, которая позволит ускорить процесс приватизации и разгосударствления.