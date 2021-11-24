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Белорусский лидер поздравил с юбилеем российского деятеля искусств Александра Маслякова

  • 24.11.2021, 19:17,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
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Белорусский лидер поздравил с юбилеем российского деятеля искусств Александра МасляковаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 24 ноября поздравил с 80-летием популярного телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Маслякова. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В поздравительном послании к своему тёзке глава Белоруссии отметил, что в нём живёт неиссякаемая энергия и целеустремлённость, которая позволила достичь высокого профессионального признания. Войти в историю телевидения уникальным, знающим желания своего зрителя ведущим всеми любимых программ.

Александр Лукашенко особо выделил, что на белорусской стороне Александра Маслякова знают и чтят как многогранную творческую личность, самого первого ведущего передачи «Что? Где? Когда?» и как бессменное лицо многолетнего марафона «КВН».

Автор послания адресовал юбиляру пожелания долгих лет жизни, отменного здоровья и очередных творческих успехов. Президент пожелал, чтобы и новым поколениям деятельность Александра Маслякова дарила радость и хорошее настроение, а также способствовала укреплению дружбы и культурного обмена между странами.


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