Белорусский лидер поздравил с юбилеем российского деятеля искусств Александра Маслякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 ноября поздравил с 80-летием популярного телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Александра Маслякова. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В поздравительном послании к своему тёзке глава Белоруссии отметил, что в нём живёт неиссякаемая энергия и целеустремлённость, которая позволила достичь высокого профессионального признания. Войти в историю телевидения уникальным, знающим желания своего зрителя ведущим всеми любимых программ.

Александр Лукашенко особо выделил, что на белорусской стороне Александра Маслякова знают и чтят как многогранную творческую личность, самого первого ведущего передачи «Что? Где? Когда?» и как бессменное лицо многолетнего марафона «КВН».

Автор послания адресовал юбиляру пожелания долгих лет жизни, отменного здоровья и очередных творческих успехов. Президент пожелал, чтобы и новым поколениям деятельность Александра Маслякова дарила радость и хорошее настроение, а также способствовала укреплению дружбы и культурного обмена между странами.