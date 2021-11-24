Таджикистан и Интерпол будут сотрудничать в поиске международных преступников

Руководитель центрального национального бюро «Интерпол» МВД Таджикистана полковник Шахриер Назриев 23 ноября совместно с заместителем руководителя аппарата министра внутренних дел полковником милиции Умарджони Эмомали и старшим оперативным уполномоченным по особо важным делам Абдуллоевым Амонулло прибыл в Турции для участия в 89-й сессии генассамблеи Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Сообщается, что в рамках Генассамблеи Таджикистан и Интерпол обсудят вопросы усиления потенциала международной полиции в поиске преступников, борьбы с киберпреступностью.

Кроме того, стороны направят дополнительные усилия для совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также предотвращения незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, рассмотрят и другие вопросы региональной стабильности.

Известно, что 89-я сессия Генассамблеи Интерпола продлится в Турции до 25 ноября.

Напомним, что Интерпол был создан в 1923 году. Начиная с 1956 года носит название Международной организации уголовной полиции.