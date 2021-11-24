Развитие сотрудничества на пространстве СНГ стало актуальным вопросом на заседании постпредов

Совет постпредов государств Содружества 23 ноября провёл очередное совещание в Минске. Стороны при участии главы Исполкома СНГ Сергея Лебедева обсудили вопросы по расширению сотрудничества в области обеспечения безопасности и противостояния нелегальной миграции. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

Представители Совета обсудили итоги заседания глав правительств СНГ и наметили дальнейшие шаги по выполнению утвержденных решений и согласованных документов.

Наряду с этим, стороны рассмотрели этапы и механизмы реализации плана мероприятий, намеченных по случаю 30-летия основания организации.

Кроме того, были изучены ряд актуальных вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности. В частности, ознакомились эффективной работой Антитеррористического центра стран Содружества, направленной против распространения идеологии терроризма и оказываемой им финансовой поддержки. Далее отметили позитивную роль Совместной комиссии согласно соглашения о сотрудничестве в области противодействия незаконной миграции в регионе.