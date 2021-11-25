﻿ Лили Моника Дональдсон | британская супермодель


 
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Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.

 Лили Моника Дональдсон | британская супермодель
Лили Моника Дональдсон — британская супермодель.

Дата рождения - 27 января 1987 (34 года)
Место рождения - Великобритания
Гражданство Великобритания

Внешние данные
Рост 178 см
Грудь 84 см
Талия 58 см
Бёдра 86 см
Цвет волос блондинка
Цвет глаз голубые

Карьера
Лили Дональдсон родилась в Англии, в семье фотографа Мэтью Дональдсона и его жены Тиффани. Училась в Кэмденской школе для девочек (англ.). В 2003 году, во время похода по магазинам на Лили обратил внимание один из представителей модельного агентства Select Model Management. Менее, чем через год Дональдсон подписала контракт на участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Miss Sixty, Jil Sander, Burberry и Dolce & Gabbana, а также появилась на обложке британской версии журнала Vogue. В 2005 году Лили была номинирована на соискание премии British Fashion Awards как лучшая модель, но награда в итоге досталась Карен Элсон.

В дальнейшем Лили участвовала в нью-йоркской, парижской, миланской неделях моды, демонстрируя на подиуме творения таких модных домов, как Christian Lacroix, Donna Karan, Christian Dior, Chanel, Michael Kors, Marc Jacobs и многих других. Также позировала для журналов Numéro, Harper's Bazaar, W, i-D, V Magazine, британского, японского, итальянского, французского Vogue, становилась «лицом» Jil Sander, Lanvin, Christian Dior, Mulberry, MaxMara, Gucci.

В мае 2007 года американский Vogue поместил на свою обложку фотографию авторства Стивена Мейзела, где Лили изображена в компании Хилари Рода, Каролин Трентини, Ракель Циммерман, Саши Пивоваровой, Агнесс Дин, Коко Роша, Джессики Стэм, Шанель Иман и Даутцен Крус. Издание представило их как новое поколение супермоделей.

В 2009 году французский Vogue назвал Лили Дональдсон в числе тридцати лучших моделей 2000-х годов наряду с Жизель Бюндхен, Натальей Водяновой, Владой Росляковой, Анной Селезнёвой, Наташей Поли, Сашей Пивоваровой и другими.

Личная жизнь
С 2008 года встречается с Владимиром Рестуаном Ройтфельдом, сыном Карин Ройтфельд, бывшего главного редактора французской версии журнала Vogue.
 
 
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☎- Телефон: +37491-750075
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Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон

Лили Моника Дональдсон
Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон | британская супермодель.
Лили Моника Дональдсон

  Источник:FMG NEWS
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