Лили Моника Дональдсон — британская супермодель.

Лили Дональдсон родилась в Англии, в семье фотографа Мэтью Дональдсона и его жены Тиффани. Училась в Кэмденской школе для девочек (англ.). В 2003 году, во время похода по магазинам на Лили обратил внимание один из представителей модельного агентства Select Model Management. Менее, чем через год Дональдсон подписала контракт на участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Miss Sixty, Jil Sander, Burberry и Dolce & Gabbana, а также появилась на обложке британской версии журнала Vogue. В 2005 году Лили была номинирована на соискание премии British Fashion Awards как лучшая модель, но награда в итоге досталась Карен Элсон.