Ковид не помеха: Беглов заявил о подготовке 500 новогодних мероприятий на Дворцовой

Администрация Санкт-Петербурга собирается провести более 500 различных мероприятий в новогодние праздники, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в городе.

Согласно сообщению пресс-службы Смольного, праздничные мероприятия пройдут в различных форматах – онлайн и оффлайн. Губернатор Александр Беглов при этом уточнил, что основные торжества состоятся на Дворцовой, Манежной и Конюшенной площадях.

Планы администрации Петербурга на новогодние праздники выглядят сомнительно, учитывая, что в городе ежедневно регистрируется более тысячи новых случаев COVID-19, а темпы вакцинации остаются крайне медленными.

Обратим внимание, что антикоронавирусная политика петербургских властей отличается непоследовательностью. Так, Смольный то вводит жесткие ограничительные меры, нанося ущерб бизнесу, то проводит в разгар пандемии День ВМФ, матчи Евро-2020 и «Алые паруса». Эти мероприятия посетили тысячи человек, что привело к резкому увеличению числа заболевших коронавирусом.

Таким образом, легкомысленное решение Смольного, видимо, снова будут критиковать петербуржцы. Ведь проведение массовых мероприятий может усугубить и без того тяжелую эпидемиологическую ситуацию в городе.