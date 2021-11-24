Мирзиёев утвердил меры по административному реформированию в Узбекистане

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября подписал распоряжение о мерах по совершенствованию структуры и оптимизации деятельности органов государственного управления. Об этом сообщило информационное агентство «УзА».

Документ предусматривает разработку программы административного реформирования в стране на ближайшие 2 года, для осуществления которой будут сформированы республиканская комиссия и несколько рабочих групп. Они займутся подготовкой всесторонне обоснованных предложений, направленных на решение задач по внедрению цифровых технологий, обеспечению материально-техническими средствами, предотвращению коррупции и подготовке кадров в системе государственного управления.

Кроме того, правовой акт предписывает членам рабочих групп тщательно изучить опыт развитых стран и рекомендации международных институтов. Они также смогут привлекать к реализации этого проекта зарубежных экспертов и консультантов. Все подготавливаемые предложения должны быть освещены в СМИ и социальных сетях.

Ответственность за исполнение данного распоряжения будут нести премьер-министр Абдулла Арипов и глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.