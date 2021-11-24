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Мирзиёев утвердил меры по административному реформированию в Узбекистане

  • 24.11.2021, 19:34,
  • В Мире + Европа
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Мирзиёев утвердил меры по административному реформированию в УзбекистанеЛидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября подписал распоряжение о мерах по совершенствованию структуры и оптимизации деятельности органов государственного управления. Об этом сообщило информационное агентство «УзА».

Документ предусматривает разработку программы административного реформирования в стране на ближайшие 2 года, для осуществления которой будут сформированы республиканская комиссия и несколько рабочих групп.  Они займутся подготовкой всесторонне обоснованных предложений, направленных на решение задач по внедрению цифровых технологий, обеспечению материально-техническими средствами, предотвращению коррупции и подготовке кадров в системе государственного управления. 

Кроме того, правовой акт предписывает членам рабочих групп тщательно изучить опыт развитых стран и рекомендации международных институтов. Они также смогут привлекать к реализации этого проекта зарубежных экспертов и консультантов. Все подготавливаемые предложения должны быть освещены в СМИ и социальных сетях.  

Ответственность за исполнение данного распоряжения будут нести премьер-министр Абдулла Арипов и глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов.


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